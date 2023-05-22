МЧС предупредило о ливне с градом в Петербурге 22 мая

Ливень с градом и грозой обрушится на Петербург 22 мая Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге 22 мая 2023 года ожидается первая серьезная майская гроза. Причем, природа будет сильно бушевать. В МЧС Северной столицы предупредили, что просто дождем с громом и молнией все не обойдется. Горожанам надо готовится к серьезному ливню и шквальному ветру.

- 22 мая начиная с 14-17 часов, в Санкт-Петербурге местами ожидаются грозы, ливни, град, усиление ветра до 17 метров в секунду, - сообщили в пресс-службе МЧС города со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ранее ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус сообщил, что грозовые очаги уже приближаются к Ленинградской области с юга и юго-востока. Сейчас тучи находятся на границе региона с Псковской и Новгородской областями.

Но такая погода пробудет в Петербурге лишь один день. В течение всей последующей недели погода будет сухой и теплой.