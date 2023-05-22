В Петербурге 27-28 мая пройдет Фестиваль мороженого

Фестиваль мороженого пройдет в Петербурге 27 и 28 мая Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Конец мая в Санкт-Петербурге традиционно наполнен праздником. 27 мая 2023 года Северной столице исполнится 320 лет со дня основания. В честь этого в городе пройдут более 200 различных мероприятий. Среди них один из самых любимых праздников детей и взрослых - Фестиваль мороженого. Об этом во время пресс-конференции рассказал председатель Комитета по культуре Санкт-Петербурга Федор Болтин.

- Фестиваль мороженого пройдет в Петербурге 27 и 28 мая, - отметил Болтин.

Традиционно самый вкусный фестиваль года развернутся на площади Островского. Гости смогут попробовать лакомство самых разных вкусов. Также пройдут театрализованные представления, конкурсы и мастер-классы. Вход по традиции будет свободным.

Напомним, что 27 мая в Петербурге с размахом отпраздную День города. Завершится праздник ярким огненным шоу, которое начнется в полночь на Петропавловской крепости.