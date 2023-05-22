Электричку из Петербурга в Ораниенбаум запустили 22 мая

«Ласточка» будет ездить по этому маршруту все лето. Фото: Олег ЗОЛОТО

Современные поезда «Ласточка» начали ездить из Северной столицы в Ориниенбаум с 22 мая. Электрички курсируют по этому маршруту утром и вечером в часы пик с интервалом в 15 минут. О новшестве рассказали в пресс-службе правительства Петербурга.

- Тактовое движение повысило транспортную доступность пригородов. Время в пути из Ораниенбаума до Балтийского вокзала составит менее часа, из Петергофа – порядка 40 минут, - отметили в пресс-службе ведомства.

Губернатор Александр Беглов рассказал, что электричку в Ораниенбаум запустили пока в тестовом режиме. Маршрут будет действовать в течение летнего периода. А потом специалисты подведут итоги и примут дальнейшее решение.

Напомним, в прошлом году из Северной столицы запустили тактовое движение в Павловск. Маршрут пользуются популярностью, ежемесячно растет пассажиропоток.