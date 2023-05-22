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НовостиОбщество22 мая 2023 11:28

Электричку из Петербурга в Ораниенбаум запустили 22 мая

«Ласточка» будет ездить по этому маршруту все лето
Анастасия НУРАДИЛОВА
«Ласточка» будет ездить по этому маршруту все лето.

«Ласточка» будет ездить по этому маршруту все лето.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Современные поезда «Ласточка» начали ездить из Северной столицы в Ориниенбаум с 22 мая. Электрички курсируют по этому маршруту утром и вечером в часы пик с интервалом в 15 минут. О новшестве рассказали в пресс-службе правительства Петербурга.

- Тактовое движение повысило транспортную доступность пригородов. Время в пути из Ораниенбаума до Балтийского вокзала составит менее часа, из Петергофа – порядка 40 минут, - отметили в пресс-службе ведомства.

Губернатор Александр Беглов рассказал, что электричку в Ораниенбаум запустили пока в тестовом режиме. Маршрут будет действовать в течение летнего периода. А потом специалисты подведут итоги и примут дальнейшее решение.

Напомним, в прошлом году из Северной столицы запустили тактовое движение в Павловск. Маршрут пользуются популярностью, ежемесячно растет пассажиропоток.