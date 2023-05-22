Грозы начали приближаться к Ленинградской области

По словам синоптика, дождь там начнется в ближайшее время. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус сообщил том, что к Ленинградской области начали приближаться грозовые очаги. Совсем скоро в регионе начнется дождь, небо загремит. Об этом синоптик рассказал в своем телеграм-канале.

- В Ленинградской области вот-вот загремит. Грозовые очаги приближаются с юга и юго-востока, они уже на границе региона с Псковской и Новгородской областями, - говорится в сообщении.

Напомним, МЧС предупредило жителей Петербурга о грозах, дожде и граде. По словам специалистов, в Северной столице начнется ливень. Ожидается молния и шквальный ветер до 17 метров в секунду.

Ранее в Смольном сообщали, что в городе объявлен желтый уровень опасности из-за грозы. Температура воздуха при этом останется около 20 градусов. А осадки задержатся в Петербурге всего на сутки.