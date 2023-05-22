Звезды оперы исполнят эстрадные хиты 20-го века на концерте «Классика на Дворцовой» в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Традиционный концерт "Классика на Дворцовой" вновь состоится в Санкт-Петербурге. В этом году он пройдет 27 мая 2023 года в день 320-летия со дня основания Северной столицы. В грандиозном шоу примут участие молодые и очень успешные оперные певцы, заслужившие овации по всему миру. Об этом во время пресс-конференции рассказала режиссер-постановщик проекта «Классика на Дворцовой» Екатерина Галанова.

- Мы очень долго и серьезно готовились к концерту. Перед зрителями выступят более 350 участников. Каждый номер - это мини-спектакль, где участвуют не только певцы и танцоры, но также задействованы декорации, видео и графика, - отметила Галанова.

Для гостей концерта будут исполнять песни такие певцы как: Томаза Барео, Нина Миносян, Сергей Романовский, Юлия Маточкина, Ванесса Ивозян, Екатерина Сергеева, Анна Горячева. Они подготовили не только классические арии, но и хиты эстрады 20-го века. Поэтому всем гостям будет интересно шоу.