Петербург возглавил рейтинг городов с самым вкусным кофе. Фото: Олег ЗОЛОТО

Петербург занял первое место в рейтинге городов, где варят самый лучший кофе. Популярный сервис бронирование провел опрос, и большинство респондентов проголосовали за Северную столицу. Об этом 22 мая рассказали в пресс-службе комитета по туризму Петербурга.

- За Петербург проголосовали 37 процентов любителей кофе. Это не удивительно, ведь кофе в Россию привез император Петр Великий, - отмечают авторы исследования.

Известно, что первая российская кофейня появилась именно в Петербурге на Троицкой площади. Это было в 1720 году. Сейчас в городе работают сотни кафе, которые готовят напиток в разных вариациях и на любой вкус.

- Северная столица с ноября 2021 года получила статус креативного города ЮНЕСКО в номинации «гастрономия», - напомнили в комитете по туризму.