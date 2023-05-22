Дворцовый мост разведут в полночь 27 мая под гимн Петербурга Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

27 мая 2023 года в Санкт-Петербурге с размахом отметят юбилей - 320 лет со дня основания. В честь Дня города пройдет очень много праздничных мероприятий. Одним из них станет концерт "Поющие мосты". Ровно в полночь Дворцовый мост разведут под гимн Великому городу. Об этом во время пресс-конференции рассказала директор Санкт-Петербургского государственного музыкального театра им. Ф.И. Шаляпина Юлия Стрижак.

- Разведут мост ровно в полночь. Зажгутся Ростральные колонны и будет звучать гимн городу. В этом году мы раздадим флаеры с текстом гимна, а также с текстом неформального гимна Петербурга "Город над вольной Невой". Надеемся, что все гости будут подпевать и создадут народный хор, - отметила Юлия Стрижак.

Сцена с оркестром расположится рядом с Дворцовым мостом. Дирижировать будет знаменитый Фабио Мастранджело. В программу войдут композиции Глинки, Чайковского, Шостаковича, Прокофьева, а также многих зарубежных композиторов.