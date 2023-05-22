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НовостиОбщество22 мая 2023 12:15

Дворцовый мост разведут в полночь 27 мая под гимн Петербурга

В честь праздника пройдет концерт "Поющие мосты"
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Дворцовый мост разведут в полночь 27 мая под гимн Петербурга

Дворцовый мост разведут в полночь 27 мая под гимн Петербурга

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

27 мая 2023 года в Санкт-Петербурге с размахом отметят юбилей - 320 лет со дня основания. В честь Дня города пройдет очень много праздничных мероприятий. Одним из них станет концерт "Поющие мосты". Ровно в полночь Дворцовый мост разведут под гимн Великому городу. Об этом во время пресс-конференции рассказала директор Санкт-Петербургского государственного музыкального театра им. Ф.И. Шаляпина Юлия Стрижак.

- Разведут мост ровно в полночь. Зажгутся Ростральные колонны и будет звучать гимн городу. В этом году мы раздадим флаеры с текстом гимна, а также с текстом неформального гимна Петербурга "Город над вольной Невой". Надеемся, что все гости будут подпевать и создадут народный хор, - отметила Юлия Стрижак.

Сцена с оркестром расположится рядом с Дворцовым мостом. Дирижировать будет знаменитый Фабио Мастранджело. В программу войдут композиции Глинки, Чайковского, Шостаковича, Прокофьева, а также многих зарубежных композиторов.