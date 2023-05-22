Пьяный пенсионер угрожал устроить взрыв в Петербурге

Дебошира задержали полицейские. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Петербурге из-за угроз взрыва задержали пьяного пенсионера. Мужчина позвонил в полицию вечером 21 мая. Он сообщил, что собирается «все взорвать». Сотрудники правоохранительных органов быстро вычислили номер абонента. Об этом пишет «Мойка 78».

- Подозреваемого удалось задержать в квартире на улице Турку во Фрунзенском районе Петербурга, - сообщает издание.

Подозреваемым оказался 60-летний пенсионер. По предварительной информации, мужчина был выпившим. Полицейские отвезли его в отдел. На злоумышленника составили административный протокол о мелком хулиганстве.

Дебошира поместили в изолятор временного содержания. Специалисты решают вопрос о возбуждении уголовного дела.