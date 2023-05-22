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НовостиПроисшествия22 мая 2023 12:29

Пьяный пенсионер угрожал устроить взрыв в Петербурге

Дебошира задержали полицейские
Анастасия НУРАДИЛОВА
Дебошира задержали полицейские.

Дебошира задержали полицейские.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Петербурге из-за угроз взрыва задержали пьяного пенсионера. Мужчина позвонил в полицию вечером 21 мая. Он сообщил, что собирается «все взорвать». Сотрудники правоохранительных органов быстро вычислили номер абонента. Об этом пишет «Мойка 78».

- Подозреваемого удалось задержать в квартире на улице Турку во Фрунзенском районе Петербурга, - сообщает издание.

Подозреваемым оказался 60-летний пенсионер. По предварительной информации, мужчина был выпившим. Полицейские отвезли его в отдел. На злоумышленника составили административный протокол о мелком хулиганстве.

Дебошира поместили в изолятор временного содержания. Специалисты решают вопрос о возбуждении уголовного дела.