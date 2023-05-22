Крупный град выпал на юге Петербурга 22 мая Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге начала бушевать непогода. Как и предупреждала пресс-службе МЧС города, 22 мая 2023 года в Северной столице выпал град. Крупные ледяные шарики заметили жители южных районов города. Видео они стали делиться в социальных сетях.

- Град выпал в районе станции метро "Звездная", - рассказали петербуржцы.

Также град уже заметили на Ленинском проспекте.

МЧС Петербурга предупреждало, что с 14-17 часов в городе ухудшится погода. Ожидается, что пройдет не только град, но будет сильная гроза с ливнями и шквальным ветром до 17 метров в секунду. Отметим, что непогода пока наблюдается лишь на юге Северной столицы. К половине четвертого дня в центре города лишь стало хмурым небо, но дождя и сильного ветра пока что нет. Вполне вероятно гроза начнется немного позже.