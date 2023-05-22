Культурный центр откроют в здании бывшего хлебозавода в Петербурге

В здании бывшего Левашовского хлебозавода откроется культурный центр Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге откроется новый культурный центр. Он расположится в здании бывшего Левашовского хлебозавода на Барочной улице. Открытие общественного пространства намечено на 10 июня 2023 года. Об этом пишет газета "Петербургский дневник".

- Одним из его главных событийных пространств станет "Творческая котельная". Речь идет о зале цилиндрической формы с 13-метровым куполом, он расположен в помещении бывшей котельной хлебозавода. Там уже установили современное акустическое, световое и видеооборудование, - пишет издание.

Общественное пространство должно стать новой точкой притяжения. Здесь обустроены площадь и сквер. Само здание площадью около 1 тысячи квадратных метров.

Посетители смогут погрузиться в историю завода благодаря "Блокадному мемориалу". Помимо этого здесь появится экспозиция об истоках и становлении эстетики конструктивизма.