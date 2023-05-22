Памятник Александру Невскому торжественно открыли в Старой Ладоге

Монумент установили на территории мужского монастыря. Фото: Староладожский Никольский мужской монастырь

Торжественное открытие памятника Александру Невскому прошло в Старой Ладоге. Монумент появился на территории Староладожского Никольского мужского монастыря. Церемония прошла 22 мая. В честь открытия памятника состоялся крестный ход с освящением скульптуры. Обряд провел настоятель монастыря игумен Филарет. Об этом пишет Online47.ru.

- Создателем изваяния, выполненного из искусственного камня, выступил скульптор Дмитрий Кляцкин. Великого полководца изобразили как человека, одетого в монашеское облачение, - сообщает издание.

В руках у Александра Невского четки. Бюст установлен на постамент, который сделан из черного гранита из Выборга. Место, где распложен памятник, считают символичным, потому что именно по решению Александра Невского около стен Никольского собора в 1241 году появился монастырь.