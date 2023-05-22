Композиции из военной арматуры демонтировали с Московских триумфальных ворот Петербурга

С Московских триумфальных ворот демонтированы восемь акротериев в виде композиций из военной арматуры / Фото: КГИОП

В Санкт-Петербурге продолжается масштабная реставрация Московских триумфальных ворот. На днях специалисты сняли восемь акротериев в виде композиций из военной арматуры. Фигуры были установлены на карнизе строения и соединены медными античными доспехами, щитами и другой военной атрибутикой. Об этом 22 мая 2023 года рассказали в КГИОП.

- Каждый акротерий достигает в высоту 5,5 метров и весит порядка 2 тонн. 30 фигур крылатых гениев с гербами, военные арматуры, бронзовые буквы и знаки будут реставрироваться в условиях мастерской. Реставрация колонн и кровли будет производиться по месту, - сообщили в комитете.

Ворота были открыты в октябре 1838 года. Последний раз реставрация проходила в начале 2000-х годов. Нынешние работы планируется завершить в 2024 году.