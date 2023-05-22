Продажа электронных билетов в Эрмитаж не будет работать с 28 по 30 мая

Эрмитаж не будет продавать электронные билеты в музей с 28 по 30 мая Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

На сайте Эрмитажа Санкт-Петербурга с 28 по 30 мая 2023 года будут проходить технические работы. Из-за этого купить электронный билет в музей в этот период будет нельзя. Об этом любителей искусства предупредили в пресс-службе музея.

- В период с 20:00 28 мая до 23:00 30 мая 2023 года будут проводиться работы по модернизации билетной системы Эрмитажа. В это время продажа билетов через официальный сайт музея осуществляться не будет, - сообщили в музее.

29 мая Эрмитаж работать не будет, так как это официальный выходной день у музея. Те же кто планирует посетить Эрмитаж 30 мая, могут купить билеты заранее, либо же приобрести проходку в кассе музея.

Отметим, что билеты кассах продаются только на текущую дату. Кассы прекращают работу за час до закрытия музея.