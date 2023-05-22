Смольный купил более 80 микроавтобусов для многодетных семей за 300 млн рублей

Более 80 микроавтобусов приобретено за счет средств бюджета Санкт-Петербурга для многодетных семей Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге Смольный купил более 80 микроавтобусов для многодетных семей. Автомобили приобретают для семей, которые воспитывают семь или более детей. Об этом 22 мая 2023 года рассказали в администрации Северной столицы.

- Правительство города уделяет серьезное внимание поддержке многодетных семей, в том числе в рамках реализации нацпроекта «Демография», - сообщили в Смольном.

Всего было приобретено 84 микроавтобуса за 302 миллиона рублей. Купить их удалось благодаря увеличению средств в бюджете по этому направлению. Ключи от транспортных средств семьям торжественно передадут накануне Международного Дня защиты детей и начала летних каникул.

В прошлом году по этой же программе было куплено 32 микроавтобуса. Всего с 2009 по 2021 годы для семей было приобретено 279 транспортных средств.