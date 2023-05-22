Проспект Ветеранов продлят до Красносельского шоссе Петербурга

В Петербурге проспект Ветеранов продлят до Красносельского шоссе Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге собираются продлить проспект Ветеранов до Красносельского шоссе. Проект строительства нового участка дороги был одобрен на совещании губернатора города Александра Беглова с членами правительства Северной столицы. Об этом рассказали 22 мая 2023 года в Смольном.

- Новый участок проспекта Ветеранов улучшит транспортную доступность не только жилого комплекса, который возводит застройщик, но и других кварталов, в том числе строящихся. Будет обеспечена прямая связь проспекта Ветеранов с Красносельским шоссе, что в целом улучшит транспортную ситуацию на юго-западе города, - подчеркнул градоначальник.

Новый участок расположится в Петродворцовом районе. Строительством займется инвестор, который получил землю в аренду. После дорога будет приобретена в собственность Петербурга.

Дорога в четыре полосы шириной протянется от проспекта Буденного до Красносельского шоссе. Длина участка составит 1,7 километров.