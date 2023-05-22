Спортсмен пробежал 800 километров из Петербурга вокруг Ладожского озера

Омич пробежал 800 км вокруг Ладоги в поддержку паллиативных больных

Спортсмен из Омска пробежал 800 километров из Санкт-Петербурга до Ладожского озера и вокруг него в поддержку паллиативных больных. Забег стартовал 10 мая 2023 года из Северной столицы и длится 12 дней. Об этом рассказал фонд "Обнимая небо", который организовал акцию.

- За 12 дней спортсмен преодолел 800 километров, оставив позади десятки городов и сел Ленинградской области и Республики Карелия, самые крупные из них: Приозерск, Сортавала, Олонец, Сясьстрой и Лодейное Поле. Финишировал омич также в Северной столице, - рассказали организаторы.

На своем пути бегун рассказывал людям о своем забеге и в поддержку чего он бежит. Некоторые присоединялись к его забегу. Так, на подходе к карельскому городу Сортавала двое молодых людей из Дагестана оставили свой автомобиль и пробежали с волонтером символическую дистанцию в поддержку молодых омичей, нуждающихся в помощи.