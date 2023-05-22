Три набережные отремонтируют в Петербурге в 2023 году. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Комплексный ремонт дорог продолжается в Петербурге. Так, в городе дорожные специалисты восстанавливают покрытие, обустраивают пешеходные зоны, а также облагораживают территории Арсенальной, Пироговской и Выборгской набережных. К слову, общая протяженность участков, где ведется реставрация, составила 5,32 километра. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

– Ремонтные работы реализуются по национальному проекту «Безопасные качественные дороги», – уточнили в пресс-службе правительства.

Как добавили в Смольном, чтобы уменьшить количество пробок в городе из-за ведения работ, ремонтируют участки поэтапно: по одной полосе движения. Кроме того, водителям посоветовали заранее планировать маршрут движения, учитывая временные ограничения, а также обращать внимание на установленные информационные щиты со схемами и возможными вариантами объезда.