Школу на 550 мест построят в Кронштадте. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Кронштадте построят новую школу на 550 мест. Появится образовательное учреждение недалеко от улицы Адмирала Грейга, Зосимова и Цитадельского шоссе. Перепланировку города одобрили на рабочем совещании губернатора. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

– Подобные изменения необходимы для дальнейшего расширения проекта «Острова фортов», реализуемого по поручению президента России, – уточнили в пресс-службе правительства.

Кроме того, город-порт сможет похвастаться еще несколькими новыми постройками. Так, в правительстве планируют возвести семь жилых малоэтажных домов. Там обустроят медицинские кабинеты, рассчитанные на 80 посещений в смену. Появится в Кронштадте и детский сад на 50 и 150 мест, а также физкультурно-оздоровительный комплекс, кинотеатр, океанариум. По строительной программе организуют все необходимые проезды и парковки. А вишенкой на морском «торте» станет станция канатной дороги к форту «Александр I».