Новая двухполосная улица появится в Василеостровском районе Фото: Олег ЗОЛОТО

В микрорайоне Галерная гавань на Васильевском острове вскоре появится новая двухполосная улица. Общая длина новой петербургской дороги со всеми примыкающими проездами составит 777 метров. Движение по ней начнется от Прибалтийской площади. Проект строительства уже одобрили на рабочем совещании губернатора. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

– Строительная программа позволит подключить к общей улично-дорожной сети строящиеся жилые дома и школу, а также детский сад, – уточнили в пресс-службе правительства.

Кстати, на улице планируют обустроить велодорожки. Как сообщили в Смольном, инвестор построит объекты за свой счет, после чего безвозмездно передаст их городу. Расширять дороги, приводить в порядок зоны для пешеходов и велосипедистов также планируют в Приморском, Выборгском и Колпинском районах.