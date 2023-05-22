Устроившего поножовщину в ресторане петербуржца арестовали на два месяца Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Суд Петербурга на два месяца арестовал местного жителя, устроившего поножовщину в одном из ресторанов города. Как оказалось, мужчина вместе со своим приятелем четыре раза ударили другого посетителя заведения. Сейчас его обвиняют в покушении на убийство. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Северной столицы.

– Арестованный накануне поссорился с отдыхавшим в ресторане петербуржцем. Из-за конфликта он со своим другом напал на обидчика, – уточнили в пресс-службе.

Как оказалось, агрессивные гости несколько раз ударили потерпевшего холодным оружием по шее, конечностям и груди, Но довести дело до летального исхода им не дали вовремя подоспевшие очевидцы. Пострадавшему в потасовке оперативно оказали необходимую медицинскую помощь. В тот же вечер нарушителя задержали. После ему предъявили обвинение, но свою вину мужчина признал лишь частично.