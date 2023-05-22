Экс-сотрудника госстройнадзора Ленобласти обвинили во взяточничестве. Фото: Олег ЗОЛОТО

Бывшего специалиста комитета государственного строительного надзора Ленобласти обвинили одновременно по двум статьям. И, как оказалось, в обоих случаях – за взяточничество. Как рассказали правоохранители, разница оказалась только в размере полученной нарушителем суммы. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Петербургу.

– Обвиняемый в течение двух лет получал деньги от застройщиков за ускоренную проверку объектов, выдачу положительных актов, а также игнорирование нарушений со стороны организаций, – уточнили в пресс-службе ведомства.

«Благодарности» от недобросовестных строителей, к слову, колебались от 150 тысяч до 2,5 миллионов рублей. Во время обыска дома обвиняемого правоохранители изъяли более 12 миллионов российской валюты, а также интересные для следствия документы. Кстати, на обнаруженную сумму нарушителя и оштрафовали.

Сейчас уголовное дело передали в суд для рассмотрения по существу.