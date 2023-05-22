Родственников потерявшегося десять дней назад неизвестного мужчины ищут в Ленобласти

Родственников потерявшегося мужчины ищут в Ленобласти. Фото: vk.com/lizaalert_piter

Иногда волонтеры «ЛизыАлерт» оказываются по другую сторону баррикад. В такие моменты им приходиться искать не самих потерявшихся, а их родственников. Так, накануне в сообществе поисково-спасательного отряда из Петербурга в социальной сети ВКонтакте появился пост об обнаруженном 12 мая на улицах Всеволожска мужчине. Как сообщили сотрудники «ЛизыАлерт», на вид найденному около 50 лет.

– Помогите найти родственников, – обратились к неравнодушным волонтеры.

Оказалось, что в течение последних десяти дней мужчина находился в одном из медицинских учреждений региона. Среди примет потерявшегося на ориентировке указали плотное телосложение, серо-голубые глаза, рост около 173 сантиметров и темные с проседью волосы. С любой известной о близких и родственниках информацией можно обратиться к инфоргу Юлии по номеру 8 904 550 80 69. Кроме того, работают и телефоны горячей линии: 8 800 700 54 52 и 112.