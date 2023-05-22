Мощный пожар охватил металлический ангар с паллетами в Ленобласти

Металлический ангар с паллетами загорелся в Ленобласти. Фото: Олег ЗОЛОТО

Вечером 22 мая в промзоне на Красноборской улице в поселке Тельмана Тосненского района Ленобласти загорелся металлический ангар с паллетами. Огонь быстро охватил всю площадь постройки. На место происшествия оперативно прибыли пожарные ГКУ «Леноблпожспас» и Петербурга. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

– Специалисты устраняют возгорание. Данных о пострадавших не поступало, – уточнили в пресс-службе областного руководства.

К слову, информация о возгорании появилась и в социальных сетях местной администрации. Как выяснилось, яростное пламя пыталось перекинуться на соседний склад. Но пожарным удалось сдержать его и взять верх над огненным натиском. Сейчас спасатели делают все возможное, чтобы поскорее потушить бушующую стихию. В администрации Тельмановского сельского поселения также уточнили, что о причинах пожара сообщат правоохранителям, а уже они накажут виновных.