До 200 тысяч рублей готовы платить токарям, фрезеровщикам и сварщикам на заводах Петербурга

До 200 тысяч рублей готовы платить токарям, фрезеровщикам и сварщикам. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Сервис онлайн-рекрутинга HeadHunter проанализировал промышленные отрасли, в которых на заводах Петербурга обнаружили дефицит кадров. В список вошли «Металлургия, металлообработка», «Промышленное оборудование», «Тяжелое машиностроение», «Химическое производство» и «Электроника». Как оказалось, платить специалистам в этих направлениях готовы до 200 тысяч рублей. Об этом сообщили аналитики платформы.

– Больше всего работодатели ищут токарей и фрезеровщиков, инженеров-конструкторов, механиков, слесарей и технологов, – уточнили сотрудники сервиса.

К слову, средний диапазон зарплат в таких вакансиях варьируется от 57 до 92 тысяч рублей. К концу мая предприятия Северной столицы, как оказалось, ищут более 20 тысяч специалистов в отрасль. Такая цифра равняется 14 процентам от общего количества вакансий о работе в городе за месяц. Интересно, что на заводах региона сегодня открыты вакансии журналиста, переводчика, а также психолога и консультанта.