Пьяного гонщика на каршеринге оштрафовали на 180 тысяч в Петербурге

Гонщика на каршеринге оштрафовали на 180 тысяч. Фото: vk.com/dorinspb

Несмотря на все предубеждения автолюбителей, иногда поездка на такси обходиться гораздо дешевле. Так, сотрудники ДПС Приморского района оштрафовали пьяного местного жителя, арендовавшего машину, на 180 тысяч рублей. К слову, в каршеринге и нашли причину нетрезвого состояния: попутчиком оказался алкоголь и закуски к нему. Об этом сообщили в сообществе Вконтакте «Дорожный инспектор».

– Водитель попытался скрыться от патрульных, – уточнили авторы проекта.

Задержать лихачей инспекторы смогли на парковке гипермаркета. Но водитель не предъявил документы и решил представиться чужой фамилией. Когда личность нарушителя все-таки установили, составили протокол за пьяное вождение и неостановку. К слову, норма промилле у гонщика была превышена в 3,5 раза. Кроме поминутной оплаты, автолюбителю выставили «чек» на оплату штрафа от ГИБДД, фирмы арендодателя и услуги эвакуатора. К счастью, дальше ехать самому не пришлось: сотрудники ДПС отвезли нарушителя в отдел полиции. Скоро мужчину также лишат водительских прав.