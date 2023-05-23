Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в ПетербургеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в ПетербургеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
+13°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЭкономика22 мая 2023 23:04

Смольный одобрил строительство новой индустриальной зоны в Марьино

В промзоне разместят отраслевые предприятия
Элеонора КУРЮМОВА
Смольный одобрил строительство новой индустриальной зоны в Марьино.

Смольный одобрил строительство новой индустриальной зоны в Марьино.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В деревне Марьино Ломоносовского района Ленобласти планируют строительство новой индустриальной зоны. 22 мая на рабочем совещании губернатор Александр Беглов и члены городского правительства одобрили изменения, связанные с перепланировкой территории под новый промышленный район. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

– Здесь мы сможет разместить предприятия самых разных отраслей, – отметил губернатор Северной столицы.

Он также уточнил, что обустроить на этом участке собираются зоны для машиностроительной, легкой, фармацевтической, нефтехимической и других промышленных направлений. Кроме того, обязательной составляющей проекта станет складская инфраструктура.

Возводить промышленный участок хотят на незастроенной территории, ограниченной Ропшинским шоссе, улицей Новые Заводы, береговой линией Черной речки, Канатным переулком и Марьинским проездом.