Грозы и дожди пройдут в Петербурге 23 мая Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Хоть синоптики сначала и обещали сухую неделю в Санкт-Петербурге после грозы в понедельник, но пока что атмосферный фронт не хочет уходить из города. Вторник, 23 мая 2023 года, снова будет слегка облачным и порой пасмурным. Не исключены дожди и грозы. Об этом рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

- Сегодня синоптическую ситуацию в Северной столице сформирует атмосферный фронт, вытянувшийся по территории западной половины Европейской России в меридиональном направлении. В такой ситуации ожидается облачная с прояснениями погода, пройдут кратковременные дожди, по области местами с грозами, - сообщил синоптик.

Днем в Петербурге будет тепло до плюс 20-22 градусов, по Ленинградской области от 18 до 23 градусов выше нуля. Ветер западный 3-8 метров в секунду.

В среду все же наступит сухой период и воздух прогреется до плюс 24 градусов.