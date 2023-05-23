Автобусы и троллейбусы двигаются с задержками на Московском проспекте Петербурга из-за дорожных работ Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

На Московском проспекте Санкт-Петербурга проводят дорожные работы, из-за чего на трассе наблюдается пробка, а пешеходы вынуждены долго ждать своего транспорта, чтобы добраться на работу и учебу. Так, из-за работ движение автобусов и троллейбусов осуществляется с большими задержками. Об этом утром 23 мая 2023 года сообщили в пресс-службе "Организатора перевозок".

- В связи с дорожными работами на Московском проспекте у Ленинского проспекта автобусные маршруты №№ 11, 13, 13а, 26, 31, 39, 39Э, 50, 59, 114, 130, 141, 147, 150, 187, 226, 239, 243, 244, 246, 252, 301, 333 и троллейбусные маршруты №№ 27, 29, 35, 45, 47 следуют с задержками 20 минут, - рассказал перевозчик.

Точно такой же перебой в движении наблюдался и накануне. Увы, пассажирам придется выбирать альтернативные способы передвижения, либо же ждать, пока движение транспорта восстановится.