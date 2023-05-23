Почти 74 тысяч учеников 9 и 11 классов выпускаются из школ в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге наступила пора последних звонков. Ученики 9-х и 11-х классов прощаются со своими школами. Одни оправятся учиться в колледжи, другие в высшие учебные заведения. С этим знаменательным днем выпускников поздравил председатель Законодательного собрания Северной столицы Александр Бельский.

- Поздравляю всех ребят и их родителей с этим волнительным событием. И одновременно – с началом новой жизни. Сейчас вам предстоит определить свой дальнейший путь: высшее, среднее профессиональное образование или работа, - отметил Бельский.

Парламентарий добавил, что вне зависимости от сделанного выбора сейчас, впереди у выпускников миллион возможностей и различных путей. Главное - идти, не бояться и развиваться дальше.

В этом году из школ выпускаются почти 74 тысяч человек. Впереди у выпускников еще экзамены ЕГЭ.