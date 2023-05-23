Мать второклассника школы Петербурга оштрафовали за оскорбления в родительском чате

Ссора в родительском чате в Петербурге привела к штрафу Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге женщина получила штраф за то, что оскорбила мать одноклассника своего сына в родительском чате. Беседа об успеваемости детей переросла в перепалку и сопровождалась оскорблениями, на что одна из обиженных женщин обратилась в прокуратуру с жалобой. Об этом 23 мая 2023 года рассказали в ведомстве.

- 16 марта диалог в мессенджере с матерью одноклассника сына заявительницы об успеваемости несовершеннолетних перерос в оскорбления, унижающие честь и достоинство участницы переписки, - сообщили в прокуратуре.

Специалисты провели проверку и после возбудили административное дело в отношении матери, которая оскорбила другую женщину. В итоге дело дошло до суда, который принял решение привлечь женщину к отвественности и назначить ей штраф в размере трех тысяч рублей.