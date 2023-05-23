Дочь изрезала ножом собственную мать в Пушкине под Петербургом

Полицейские Пушкинского района задержали подозреваемую в покушении на собственную мать Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В городе Пушкин, который входит в состав Санкт-Петербурга девушка напала с ножом на собственную мать. Все произошло рано утром 22 мая 2023 года. Раненная 43-летняя женщина сама позвонила в полицию и сообщила о произошедшем. Об этом рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

- В 7:53 часов в полицию Пушкинского района поступило сообщение от жительницы города Пушкин о том, что в квартире дома 9 корпус 4 по Гусарской улице города Пушкин ее дочь напала на нее с ножом, - рассказали в полицию.

На месте происшествия патрульные обнаружили 43-летнюю женщину с ножевыми ранениями в пояснице и на голове. Карета скорой помощи госпитализировала ее в больницу. Состояние женщины оценивается как средней степени тяжести.

Также была задержана 21-летняя дочь пострадавшей. В отношении нее возбудили уголовное дело о покушении на убийство. Проводится проверка.