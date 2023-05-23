11-летнего мальчик сбила машина на Богатырском проспекте в Петербурге

Сотрудники полиции Приморского района выясняют обстоятельства ДТП с 11-летним велосипедистом Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге 11-летний ребенок попал под колеса автомобиля. Авария произошла утром 22 мая 2023 года на Богатырском проспекте в Санкт-Петербурге. Об этом рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

- 22 мая в 11:53 часов 62-летний водитель, управляя автомобилем «Вольво ХС-90» при повороте направо на регулируемом перекрестке Богатырского проспекта и Планерной улицы совершил наезд на 11-летнего велосипедиста, пересекавшего проезжую часть без сопровождения взрослых, - рассказали в полиции.

В итоге пятиклассник серьезно пострадал. С места аварии его госпитализировали в больницу. Состояние ребенка оценивается как средней степени тяжести.

На данный момент по факту произошедшего проводится проверка. Сотрудники полиции устанавливают детали происшествия.