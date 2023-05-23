Изменения международных отношений повлияли на работу каждого четвертого жителя Петербурга

Петербуржцы рассказали, насколько сильно изменение международных отношений повлияло на их работу и карьеру Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Каждый четвертый житель Санкт-Петербурга отметил, что изменения в международных отношениях повлияли на его работу и карьеру. Только 12 процентов опрошенных работающих горожан отметили, что не почувствовали никаких изменений. Об этом 23 мая 2023 года в своем исследовании рассказывает сервис hh.ru.

- Каждый четвертый опрошенный считает, что данные изменения повлияли и очень сильно. Оценить показатель респондентам предлагали по шкале от 1 до 6, где 1 — это полное отсутствие влияния, 6 — его сильная степень. В целом соотношение тех, кто видит ощутимое влияние и тех, кто его практически не замечает в Петербурге — 36 процентов к 64 процентам, - говорится в исследовании.

Эксперты отмечают, что больше всего изменений ощутили специалисты по закупкам, менеджеры среднего и высшего звена, ИТ-специалисты, представители сферы искусства, развлечений и массмедиа. А юристы, сотрудники науки и образования почти не ощутили влияния.