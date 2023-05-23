Украинца задержали на таможне за попытку ввоза винтовок и прицелов в Ленинградскую область

Кингисеппские таможенники пресекли незаконный ввоз винтовок и прицелов Фото: Александр ГЛУЗ

На границе Ленинградской области таможенники задержали гражданина Украины, который пытался ввести на территорию региона винтовки и прицелы. На автомобильном пункте пропуска МАПП Ивангород Кингисеппской таможни специалисты осмотрели машину 62-летнего мужчины, который сказал, что у него нет товаров, которые подлежат декларированию. Однако это оказалось не так. Об этом 23 мая 2023 года рассказали в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления.

- Товары были сокрыты от таможенного контроля под другими вещами. Винтовки и прицелы не содержат внешних следов эксплуатации, перемещались в фирменных упаковках. Данные товары признаны товарами не для личного пользования, задекларированы они не были, разрешительные документы на их ввоз отсутствовали, - рассказали в управлении.

В машине мужчины были обнаружены шесть пневматических винтовок и семь оптических прицелов. Весь товар изъят и направлен на экспертизу.