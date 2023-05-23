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НовостиОбщество23 мая 2023 8:30

Скорая помощь Петербурга получила первый автомобиль нового бренда Sollers

В этом году в город привезут тысячу таких машин
Анастасия НУРАДИЛОВА
Скорая помощь Петербурга получила первый автомобиль нового бренда Sollers. Фото: Аларм-Моторс

Скорая помощь Петербурга получила первый автомобиль нового бренда Sollers. Фото: Аларм-Моторс

В Петербург привезли первый автомобиль скорой помощи нового бренда Sollers. Компания «Аларм-Моторс» передала его Городской станции скорой медицинской помощи Петербурга. Машину сделали на базе Sollers Atlant.

- Модель Sollers Atlant производится на автозаводе группы «Соллерс» в городе Елабуга Республики Татарстан. Переданный автомобиль был изготовлен с учетом требований специалистов на производственном участке «Аларм-Моторс», - об этом рассказали в пресс-службе компании.

В организации рассказали, что в этом году в Северную столицу будут доставлены более тысячи автомобилей Sollers. И тогда около 50 процентов машин будут этой марки.

Машина скорой помощи весит 3,5 тонны. В ней может находиться до пяти человек – медработников и пациентов.