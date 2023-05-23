Полкилограмма психотропного вещества обнаружили таможенники в Петербурге в посылках из Индии

Полкилограмма психотропного вещества обнаружили таможенники в посылках из Индии / Фото: ЦПТП

В Санкт-Петербурге таможенники нашли в посылках из Индии почти 500 граммов психотропного вещества. Посылки следовали через Северную столицу в адрес 34-летнего жителя Астрахани. При получении одного из отправлений в отделении курьерской службы доставки в Астрахани мужчина был задержан местными таможенниками. Об этом 23 мая 2023 года рассказали в Центральной почтовой таможенной службе.

- Мужчина пояснил, что купил БАДы и витамины с запрещенным составом через интернет-магазин в Индии исключительно для себя с целью повышения внутренней мотивации. Медицинский рецепт и показания для приема модафинила у него отсутствовали. Заказы он оплатил цифровой валютой, - рассказали в службе.

Мужчина знал, что препараты в России запрещены и понимал, что покупка нелегальна. Всего в посылках было более 2,1 тысяч таблеток. Все они изъяты. По факту в Астрахани возбуждены два уголовных дела. Мужчине грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы со штрафом в размере до одного миллиона рублей.