Футбольные ворота придавили 13-летнего мальчика в Ленобласти. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Ленобласти 13-летний мальчик попал в больницу в тяжелом состоянии. Как выяснилось позже, на ребенка упали футбольные ворота. С травмами его госпитализировали. Все произошло еще 21 апреля, но СК возбудил уголовное дело только 22 мая. Об этом пишет АН «Оперативное прикрытие».

- Мальчик пострадал около четырех часов вечера 21 апреля на Центральной улице в поселке Кобралово. Он играл в футбол на стадионе, который принадлежит муниципальному образованию сельского поселения в Гатчинском районе, - рассказал источник.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело на чиновников по статье о халатность, повлекшей по неосторожности тяжкий вред здоровью. Следователи разбираются в деле и устанавливают все детали и обстоятельства случившегося.