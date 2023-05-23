Более 40 детей пропали в Петербурге и Ленобласти с начала мая

41 ребёнок пропал в Петербурге и Ленобласти с начала мая Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области с начала мая 2023 года пропали без вести более 40 детей. Такую статистику 23 мая 2023 года привели поисковики организации "Лиза Алерт". Всего с начала года поступало 189 заявок о пропаже несовершеннолетних.

- С начала года пропали 189 детей. Из них найдены живыми 169 человек, еще трое погибли. Одного до сих пор ищут, - рассказали в поисковой организации.

За март в Петербурге и Ленинградской области пропал 41 ребенок, в апреле 51 и в мае снова 41.

Поисковики отмечают, что почти каждое шесток сообщение о пропавшем, поступающее на горячую линию отряда, касается несовершеннолетнего.

Для того чтобы напомнить обществе о хрупкости жизни ребенка 25 мая в "Севкабеле" откроется инсталляция, посвященная пропаже детей. Посетители увидят три комнаты, в каждой из которых рассказывается история семьи: папа, мама и – нет, не ребенок, а воспоминание о нем.