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НовостиПроисшествия23 мая 2023 9:37

Петербуржцев попросили звонить на горячую линию при обнаружении мертвых птиц

Лечить зараженных гриппом пернатых бесполезно
Анастасия НУРАДИЛОВА
Лечить зараженных гриппом пернатых бесполезно.

Лечить зараженных гриппом пернатых бесполезно.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Жителям Петербурга и Ленобласти рассказали, что делать при обнаружении трупов птиц. Очевидцам необходимо сразу обратиться по телефонам горячих линий, если они видят на дороге или в личных хозяйствах больных птичьим гриппом пернатых. Об этом говорится в сообщении регионального Россельхознадзора.

- В Петербурге и Ленобласти работает горячая линия по вопросам профилактики и мерам борьбы с высокопатогенным гриппом птиц. Он доступен по номеру 88123202710, - говорится в сообщении ведомства.

В организации рассказали, что от птичьего гриппа погибают около 56 процентов особей. Это заболевание считается инфекционным и характеризуется поражением органов пищеварения, дыхания. Лечить таких птиц бесполезно, а вирус считается особо опасным.