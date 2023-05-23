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НовостиОбщество23 мая 2023 9:42

Последний звонок прозвенел для 27 тысяч выпускников школ Петербурга

С окончанием школы учеников поздравил губернатор Александр Беглов
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Для 27 тысяч петербургских выпускников звенит последний звонок

Для 27 тысяч петербургских выпускников звенит последний звонок

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

23 мая 2023 года в школах Санкт-Петербурга звучит последний звонок. В этом году школы окончили 27 тысяч учеников. С этим праздником выпускников поздравил губернатор города Александр Беглов.

- Поздравляю вас с окончанием школы. России и нашему городу нужны ваши таланты, ваша юная энергия. Санкт-Петербург - это город надежд, город будущего и город побед. У нас передовая промышленность, наука, культура, спорт. Вы можете по душе выбрать любой путь. Чем успешнее вы, тем успешнее наш город, тем сильнее наша страна, - отметил градоначальник.

Беглов посетил праздник в лицее №226 Фрунзенского района. Два года назад образовательное учреждение получило дополнительное здание с двумя бассейнами, спортивным и актовым залами, другими необходимыми для занятий помещениями.