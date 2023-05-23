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НовостиПроисшествия23 мая 2023 9:59

Мужчина угрожал взрывом пациентам травмпункта в Петербурге

Его задержали и доставили в отдел полиции
Анастасия НУРАДИЛОВА
Мужчина угрожал взрывом пациентам травмпункта в Петербурге.

Мужчина угрожал взрывом пациентам травмпункта в Петербурге.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Петербурге днем 22 мая мужчина сильно напугал пациентов травмпункта. Он угрожал устроить в здании теракт и рассказывал, что у него с собой взрывчатка. Тогда одна из пациенток позвонила в полицию. На место сразу приехали сотрудники правоохранительных органов. Об этом пишет «Мойка 78».

- Прибывшие полицейские сразу нашли злоумышленника. Им оказался 31-летний безработный местный житель, - сообщает издание.

Известно, что все происходило в травмпункте при СПбГМУ имени Павлова на улице Льва Толстого. Мужчина рассказывал присутствующим, что может всех убить одним нажатием кнопки.

Злоумышленника доставили в отдел полиции. Пока что на него составили только административный протокол о мелком хулиганстве. Но сейчас специалисты решают вопрос о возбуждении уголовного дела.