Пьяный мужчина разбил бутылкой дверь караоке-бара в Петербурге / Фото: Росгвардия

В Санкт-Петербурге пьяный мужчина устроил дебош в караоке-бара на севере города и разбил стеклянную входную дверь в заведение. Все произошло рано утром 23 мая 2023 года в ТЦ на проспекте Энгельса. Об этом рассказали в Росгвардии.

- Мужчина вначале неадекватно стал вести себя в заведении, затем пытался спровоцировать драку с прохожими на улице, а когда ссору попытались уладить работники бара, то он переключился на них. Бросив несколько бутылок в сторону бара, агрессивный мужчина разбил стеклянную дверь, - рассказали в ведомстве.

У мужчины также заметили в руке нож. После того, как он разбил дверь, дебошир поспешил уйти. Но вскоре его задержал наряд вневедомственной охраны на проспекте Луначарского.

Дебоширом оказался 28-летний местный житель. Его доставили в отделение полиции для разбирательств.