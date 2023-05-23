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НовостиОбщество23 мая 2023 10:44

Смольный выделит почти 90 млрд рублей на строительство зеленой ветки метро до 2025 года

Станции будут готовы не раньше 2027 года
Анастасия НУРАДИЛОВА
Станции будут готовы не раньше 2027 года.

Станции будут готовы не раньше 2027 года.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Комитет по развитию транспорта Петербурга заключил соглашение с «Метростроем Северной столицы». На участок Невско-Василеостровской линии метро в 2023-2025 годах планируют выделить из бюджета города 87,6 миллиардов рублей. Об этом 23 мая пишут «Ведомости».

- Речь идет о продолжении линии от «Беговой» до новых станций «Богатырская» и «Каменка». Сейчас проектная документация по сооружению участка проходит государственную экспертизу, - сообщает издание.

Известно, что новые станции метро зеленой ветки начнут работать не раньше 2027 года. Длина участка составит 4,6 километров. Для строительства будут использовать проходческий щит «Надежда». В стартовом котловане на Туристской улице его начали монтировать с марта этого года.