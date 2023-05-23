Смольный выделит почти 90 млрд рублей на строительство зеленой ветки метро до 2025 года

Станции будут готовы не раньше 2027 года. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Комитет по развитию транспорта Петербурга заключил соглашение с «Метростроем Северной столицы». На участок Невско-Василеостровской линии метро в 2023-2025 годах планируют выделить из бюджета города 87,6 миллиардов рублей. Об этом 23 мая пишут «Ведомости».

- Речь идет о продолжении линии от «Беговой» до новых станций «Богатырская» и «Каменка». Сейчас проектная документация по сооружению участка проходит государственную экспертизу, - сообщает издание.

Известно, что новые станции метро зеленой ветки начнут работать не раньше 2027 года. Длина участка составит 4,6 километров. Для строительства будут использовать проходческий щит «Надежда». В стартовом котловане на Туристской улице его начали монтировать с марта этого года.