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НовостиОбщество23 мая 2023 11:23

Местные жители забронировали 15,2% номеров в отелях Петербурга этой весной

Жители Северной столицы чаще всего выбирают отели с двумя и менее звездами
Анастасия НУРАДИЛОВА
Местные жители забронировали 15,2% номеров в отелях Петербурга этой весной.

Местные жители забронировали 15,2% номеров в отелях Петербурга этой весной.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Петербуржцы забронировали номера в гостиницах Северной столицы этой весной. Жители города хотят отдохнуть не меньше, чем туристы из других регионов. Они заняли 15,2 процентов отельных комнат. Это выяснил сервис OneTwoTrip во время исследования.

- Предпочтение жители Северной столицы отдают объектам размещения с двумя звездами и меньше: их доля составляет 43,8 процентов, а стоимость начинается от 800 рублей в сутки, - говорится в исследовании.

Четверть жителей Петербурга отдают предпочтение номерам в четырехзвездочных гостиницах, стоимость которых составляет не менее трех тысяч рублей в сутки. Пятизвездочные комнаты забронировали 4,3 процента от все желающих отдохнуть жителей Северной столицы.