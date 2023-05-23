40% туристов хотят вернуться в Петербург после первой поездки. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Председатель комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Сергей Корнеев рассказал об успехах города в сфере гостеприимства. По его словам, из-за развития туристической отрасли люди все чаще хотят возвращаться в город на Неве. 40 процентов туристов сообщили о таком желании. Об этом глава ведомства рассказал на пресс-конференции ТАСС, посвященной мероприятиям в честь 320-летия Петербурга.

- Судя по отзывам, кроме банальных образов, туристы начали замечать другие качества Северной столицы – город хорошего настроения, город с хорошим вкусом, город, куда ездить модно, - отметил Корнеев.

Туристические операторы тем временем тоже перестали быть консервативными. Они предлагают новые маршруты и новые районы для посещения туристов. Особой популярностью сейчас пользуются Кронштадт и его «Остров фортов». С каждым днем развивается событийный туризм.