Завод по ремонту грузовых вагонов откроется в Волосовском районе Ленобласти Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ленинградской области 24 мая 2023 года откроется завод по ремонту грузовых вагонов. Балтийский вагоноремонтный завод расположился на территории Волосовского района в Рабитицком сельском поселении. Об этом рассказали в администрации 47-го региона.

- На официальном открытии завода планируется участие губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, - сообщили в региональной администрации.

Планируется, что Балтийский вагоноремонтный завод будет осуществлять комплексное обслуживание грузовых вагонов в Северо-Западном федеральном округе. Ежегодно он сможет чинить и выпускать 30 тысяч вагонов и более 36 тысяч колесных пар. Это сделает завод одним из крупнейших вагоноремонтных заводов в России.