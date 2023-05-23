«Царица ночи» расцвела в Ботаническом саду Петербурга

В Ботаническом саду распустилась «Царица ночи» Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге зацвела "Царица ночи". Это редкий цветок кактуса, который можно увидеть лишь раз в год. Свой бутон растение раскрыло в оранжерее Ботанического сада Санкт-Петербургского университета в ночь на 23 мая 2023 года. Об этом пишет "Вечерний Петербург".

- Растение известно тем, что цветет всего раз в год, а период цветения длится лишь несколько часов. Как рассказали в пресс-службе СПбГУ, этот лазящий кустарник в природе растет преимущественно на скалах, также встречается на деревьях, - пишет издание.

Цветы у кактуса огромные - до 38 сантиметров в диаметре. Цветут цветы лишь одну ночь, после чего увядают. В Ботаническом саду есть два таких редких кактуса. Сезон цветения кактуса — конец мая — начало июня.