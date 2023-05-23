Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в ПетербургеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в ПетербургеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
+23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество23 мая 2023 11:48

«Царица ночи» расцвела в Ботаническом саду Петербурга

Цветок редкого кактуса распустился в ночь на 23 мая
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
В Ботаническом саду распустилась «Царица ночи»

В Ботаническом саду распустилась «Царица ночи»

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге зацвела "Царица ночи". Это редкий цветок кактуса, который можно увидеть лишь раз в год. Свой бутон растение раскрыло в оранжерее Ботанического сада Санкт-Петербургского университета в ночь на 23 мая 2023 года. Об этом пишет "Вечерний Петербург".

- Растение известно тем, что цветет всего раз в год, а период цветения длится лишь несколько часов. Как рассказали в пресс-службе СПбГУ, этот лазящий кустарник в природе растет преимущественно на скалах, также встречается на деревьях, - пишет издание.

Цветы у кактуса огромные - до 38 сантиметров в диаметре. Цветут цветы лишь одну ночь, после чего увядают. В Ботаническом саду есть два таких редких кактуса. Сезон цветения кактуса — конец мая — начало июня.