Почти 30% петербуржцев покупают ювелирные украшения в кредит или рассрочку

Чаще всего жители города оформляют займы, чтобы сделать подарок близким. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Жители Петербурга покупают ювелирные изделия в кредит. Деньги в банке занимают 28 процентов покупателей. А еще 27 процентов оформляют рассрочку, чтобы купить украшения. Об этом пишет «Вечерний Санкт-Петербург» со ссылкой на опрос холдинга SOKOLOV и маркетплейса Ozon.

- Чаще всего в кредит или рассрочку берут кольца – 19 процентов от всех покупок. На втором месте браслеты – 14 процентов от все покупок, а на третьем – подвески и 11 процентов, - сообщает издание.

Большинство респондентов оформляли кредиты, чтобы купить украшения в подарок своим близким.

44 процента петербуржцев возвращают займы досрочно. Часто жители города берут кредиты или оформляют рассрочку на технику, квартиры, путешествия, машины и образование.