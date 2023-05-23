Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в ПетербургеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в ПетербургеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
+23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество23 мая 2023 12:02

Почти 30% петербуржцев покупают ювелирные украшения в кредит или рассрочку

Чаще всего жители города оформляют займы, чтобы сделать подарок близким
Анастасия НУРАДИЛОВА
Чаще всего жители города оформляют займы, чтобы сделать подарок близким.

Чаще всего жители города оформляют займы, чтобы сделать подарок близким.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Жители Петербурга покупают ювелирные изделия в кредит. Деньги в банке занимают 28 процентов покупателей. А еще 27 процентов оформляют рассрочку, чтобы купить украшения. Об этом пишет «Вечерний Санкт-Петербург» со ссылкой на опрос холдинга SOKOLOV и маркетплейса Ozon.

- Чаще всего в кредит или рассрочку берут кольца – 19 процентов от всех покупок. На втором месте браслеты – 14 процентов от все покупок, а на третьем – подвески и 11 процентов, - сообщает издание.

Большинство респондентов оформляли кредиты, чтобы купить украшения в подарок своим близким.

44 процента петербуржцев возвращают займы досрочно. Часто жители города берут кредиты или оформляют рассрочку на технику, квартиры, путешествия, машины и образование.