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НовостиОбщество23 мая 2023 12:54

Оказание психологический помощи детям расширят в Петербурге

Об этом рассказала уполномоченная по правам детей Анна Митянина
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
В Петербурге планируется расширить оказание психологической помощи детям

В Петербурге планируется расширить оказание психологической помощи детям

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге собираются расширить оказание психологической помощи детям. Об этом 23 мая 2023 года на заседании городского правительства рассказала уполномоченный по правам ребёнка в Северной столице Анна Митянина.

- Дети в силу возраста себя не могут защитить. Они нуждаются в нашей защите - государства и властей, - отметил губернатор Александр Беглов.

Сейчас в Петербурге проживают более 900 тысяч детей и подростков. Специалисты отмечают, что важно уделять больше внимания психологической помощи детям, особенно детям мобилизованных, которые страдают от сильного стресса. Сейчас эффективность психологической помощи в работе с детским неблагополучием была оценена как невысокая.

- Важность этой работы сейчас возросла многократно. По итогам всех предложений, озвученных сегодня, будут даны соответствующие поручения. Защита прав детей, их здоровье и безопасность, их будущее – одна из главных наших забот, - добавил губернатор.