Восемь человек эвакуировали из квартирного пожара на улице Солдата Корзуна в Петербурге

Пожарные тушили трехкомнатную квартиру. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Пожар произошел в квартире в Кировском районе Северной столицы. Трехкомнатное жилье загорелось около трех часов дня 23 мая на улице Солдата Корзуна. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по Петербургу и Ленобласти.

- Площадь пожара составила три квадратных метра. В смежной квартире загорелся балкон: пламя охватило два квадратных метра. Сразу после вызова на место ЧП выехали специалисты, - рассказали в пресс-службе чрезвычайного ведомства.

Сообщается, что из опасной зоны эвакуировали восемь человек. По предварительной информации, из-за пожара никто не пострадал. На место происшествия выезжали четыре пожарные машины и 18 спасателей.

Пламя удалось потушить в течение часа: в 15:41 пожар был ликвидирован.